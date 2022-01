Shishalounge Mi Amor in winkelcentrum Schalkwijk moet haar deuren sluiten nadat er drugs zijn gevonden. Burgemeester Jos Wienen heeft dit besloten op grond van de Opiumwet.

Na een melding bij de gemeente trof de politie afgelopen vrijdag een grote hoeveelheid hasj aan tijdens een controle van verschillende overheidsdiensten. Volgens de gemeente was er sprake van een ernstige verstoring van de openbare orde.

Het is voor waterpijpcafés niet toegestaan om drugs te verhandelen. Voorlopig moet de lounge drie tot zes maanden gesloten blijven. "Als het onderzoek van de politie is afgerond, wordt er besloten of de lounge voorgoed moet sluiten", aldus een woordvoerder van de gemeente tegen Haarlem105 en NH Nieuws.