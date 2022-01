De organisatie van bevrijdingspop heeft bij de gemeente Haarlem een standaard vergunningaanvraag gedaan voor Bevrijdingspop 2022. De organisatie hoopt dat, ondanks de coronacrisis, het festival mét publiek en liveoptredens in de Haarlemmer Hout door kan gaan. Want een live stream zoals vorig jaar, zien ze niet zo zitten.

"Het aantal online bezoekers voor de livestream van Bevrijdingspop 2021 viel tegen", laat voorzitter van Bevrijdingspop, Bernt Schneiders weten. "Zeker als je dat afweegt tegen de moeite en kosten die we er toen in hebben gestoken." Schneiders hoopt dan ook van harte dat het festival dit jaar door kan gaan, ook als dat in afgeslankte vorm is.

"We hebben nu een aanvraag gedaan voor een traditioneel, fysiek festival met honderdduizend bezoekers", zegt Schneiders. "Mocht dat niet door kunnen gaan, dan kunnen we makkelijk afschalen. Maar primair zetten wij in op een fysiek evenement en geen livestream."

Over hoe en in welke vorm Bpop22 door zal gaan, kan de voorzitter nog niets zeggen. Ook omdat minder publiek een lagere omzet betekent en dus financiële gevolgen heeft voor de organisatie. "Het aantal bezoekers bepaalt de horecaomzet. Of we bijvoorbeeld een minimaal aantal bezoekers nodig hebben om het door te laten gaan, dat weet ik nog niet."

Half februari zal het bestuur van Bevrijdingspop vergaderen. Dan maken ze de balans op en een reële inschatting van de cijfers.

"Vanaf dan kunnen we een goede inschatting maken over de verdere ontwikkeling. Maar ook het boeken van artiesten en gage. Het wordt nog een hele puzzel, maar één ding is zeker: wat hebben we het gemist en de zin in het festival is meer dan 100 procent."