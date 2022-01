De gemeente Haarlem gaat naar aanleiding van het ongeval van de zeventienjarige Sam van vorige week een onderzoek starten naar de veiligheid van het fietspad langs de Leidsevaart. Dat liet een woordvoerder van de burgemeester vanmiddag weten. "Naast het verdriet dat we met de familie delen, gaan we goed kijken naar de situatie ter plekke."

De gemeente moet wel eerst het onderzoek van de politie afwachten. "Het gaat even duren voordat we weten wat er aan de hand is en hoe het zover heeft kunnen komen. Als we die puzzelstukjes bij elkaar kunnen leggen, kunnen we bepalen of er aanleiding is om iets te doen aan de fietsveiligheid van dat gebied. En als blijkt dat die er is, gaan we ermee aan de slag."

Voorzitter van de Fietsersbond Regio Haarlem René Rood zegt dat dit stuk langs de Leidsevaart voor veel fietsers onveilig aanvoelt. "Maar dat is het in principe niet", aldus Rood. "Gevoelsmatig wordt het als een gevaarlijke route ervaren omdat het een smal pad is. Je wordt naar de zijkant gedrukt als er fietsers voorbijkomen. Maar als je niets geks doet, dan is het een veilig pad. Een oplossing zou kunnen zijn om het fietspad te verbreden en de rijbaan iets versmallen."

Jan Koet uit Aerdenhout fietst vaak over het pad en uitte in 2016 al zijn zorgen bij de gemeente over de veiligheid van de Leidsevaart. "Ik heb dertig jaar in Amsterdam gewoond en nergens zo'n onveilige situatie langs het water gezien als hier", zegt hij. Hij schreef een brief over het stuk voor de St. Bavokathedraal waar geen afzetting tussen de weg en het water is, maar de gemeente zag toen geen aanleiding om iets aan de situatie te veranderen. "Als ze de vaart gaan aanpakken hoop ik dat ze het hele traject veiliger maken."

Burgemeester Jos Wienen heeft inmiddels zijn medeleven betuigd aan de familie van Sam. "We leven ontzettend met de familie mee", aldus zijn woordvoerder. De petitie voor hekjes langs de Leidsevaart die zaterdagavond door een buurtgenoot werd gestart, is inmiddels meer dan 23.000 keer ondertekend. De woordvoerder laat weten dat Wienen bereid is om de petitie in ontvangst te nemen zodra die is afgerond.