Er komen ruim 400 fietsparkeerplaatsen bij op de Jansweg bij het treinstation in Haarlem. Deze week worden de eerste dubbellaagse fietsenrekken geplaatst. Hiermee wil de gemeente het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren.

De fietsenrekken komen te staan op de bestaande parkeervakken naast Parkeergarage Station. Hier is straks ruimte voor 700 fietsen.

Met de uitbreiding zijn er in totaal 8275 fietsparkeerplekken bij het station. Voor fietsen met een speciaal model of met een krat, die niet in een dubbellaags rek passen, blijven er parkeervakken bij de hoofingang van het station beschikbaar.

De werkzaamheden duren tot met 21 januari.