De vermiste 17-jarige Sam Hooftman uit Overveen is nog steeds niet terecht. Politie, maar ook vrienden en familie hebben donderdagavond nog de route afgezocht, die hij in de nacht van woensdag op donderdag fietste van een feestje in Heemstede naar zijn huis.

De zoektocht heeft tot nu toe niets opgeleverd. Wel krijgt de politie veel tips binnen naar aanleiding van de vele oproepen van de familie van Sam Hooftman. Donderdagavond vertelde moeder Babs Schipper nog bij Haarlem105 dat het niets voor Sam is zo lang niets van zich te laten horen. "Hij is meestal op het tijdstip thuis dat we hebben afgesproken. Zijn telefoon staat helemaal uit."

Ook zijn er veel camerabeelden van langs de fietsroute met de politie gedeeld. Rond 0.40 uur donderdagnacht vertrok Sam vlak bij het station Heemstede-Aerdenhout naar zijn huis. Hij deed dit op een donkergrijze fiets van het merk Sensa. "Hij is vertrokken vanaf de Leidsevaartweg richting de Volvo-garage ", legt een vriendin van de familie uit. Zijn vrienden hebben hem toen nog uitgezwaaid.

De politie vraagt huiseigenaren van voornamelijk langs de Leidsevaartweg ter hoogte van de Koepelkathedraal ook hun camerabeelden te delen.