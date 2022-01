Drie jongens van veertien, vijftien en zeventien jaar oud uit Velsen dachten gisteren dat de trein het ideale vluchtvoertuig zou zijn na het beroven van een 21-jarige man op station Haarlem. Ze werden twee haltes verder op station Santpoort-Zuid opgepakt.

Voor de drie jonge dieven blijkt de trein eerder een snelle cel dan een vrijheidsvehikel, als agenten op dat station via een van de treindeuren naar binnen komen om ze aan te houden, terwijl de rest van de deuren gesloten blijft.

Eerder, rond 16:20 uur bedreigden de jongens op een van de perrons een 21-jarige man uit Heemskerk. "Ze pakten zijn spullen af", meldt de politie. Daarna stapten de jongens in een trein.

Uur later aangehouden

Hoewel het ritje van Haarlem naar Santpoort-Zuid slechts zeven minuten duurt, konden agenten de drie jongens bijna een uur later, rond half zes, aanhouden in de sprinter. Wat er in de tussentijd precies gebeurd is, is onduidelijk.

Volgens een woordvoerder van de politie zitten de minderjarige Velsenaren nog vast en worden zij gehoord.