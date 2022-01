Tientallen kinderen waren vandaag op verschillende plekken in Haarlem in de weer met kerstbomen voor de jaarlijkse inzamelactie. Spaarnelanden en de gemeente willen hiermee voorkomen dat afgedankte bomen gaan rondslingeren in de stad

In totaal worden er ieder jaar zo rond de 14.000 a 15.000 bomen opgehaald.

Kinderen tot zestien jaar kregen voor elke boom vijftig cent en een lootje waarmee verschillende prijzen gewonnen konden worden. De ingezamelde bomen worden door Spaarnelanden versnipperd en verwerkt tot compost. Op 12 januari is de laatste inzameldag voor oude kerstbomen.