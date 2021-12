Vanaf maandag heeft Haarlem een volwaardige boosterpriklocatie. Tot nu toe was er een noodoplossing gecreëerd in een container op de parkeerplaats bij de Kennemer Sportcenter. Volgende week zijn er weer tien prikstraten bemand ín de sporthal.

Vanaf 1 december worden er door GGD Kennemerland al boosterprikken in de noodlocatie op de parkeerplek bij de sporthal in Haarlem gezet. Maar dat stuit vooral Ouderenpartij Haarlem tegen de borst, die daar gisteravond vragen over stelde in de gemeenteraadsvergadering. "Het is voorziening met twee prikstraten in een container met zeer slechte toegankelijkheid voor minder validen. Dat is volstrekt ontoereikend."

Naast de korfballers, volleyballers en hockeyers, kunnen deze winter ook de studenten van de sportopleiding Cios geen gebruikmaken van de sporthal aan de ijsbaanlaan. En burgemeester Wienen baalt dan ook dat daardoor ook het onderwijs geremd wordt.

Vanaf maandag worden er zeven dagen per week boosterprikken gezet, ook op donderdagavond. Elke dag is er capaciteit voor 1.750 mensen.