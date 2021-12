SP Haarlem heeft via een brief aan de burgemeester laten weten dat de partij komende donderdag afwezig is bij de laatste raadsvergadering van dit jaar.

SP vindt het onverantwoord om samen te komen nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt. "Het was een moeilijke beslissing, maar zolang er wordt vastgehouden aan een fysieke vergadering, zal de SP niet aanwezig zijn", schrijft de partij.

De partij geeft in de brief persoonlijke en maatschappelijke redenen van hun afwezigheid. "Het besluit om deze vergadering niet digitaal maar fysiek plaats te laten vinden is de reden dat wij niet aanwezig zullen zijn. Met de huidige situatie rondom de nieuwe omikronvariant van het coronavirus is dat totaal onverantwoord."

De partij geeft aan dat leden gedwongen worden te kiezen tussen het voldoen aan plichten als volksvertegenwoordiger, en hun eigen gezondheid. "Ook met 1,5 meter afstand en het gebruik van spatschermen en mondkapjes is er een reële kans op besmetting. De horeca is ook om die reden gesloten, het is wel erg naïef om te denken dat het virus de gemeenteraad zal overslaan."

Ook Jasper Drost, fractievoorzitter van GroenLinks Haarlem, geeft aan dat zijn partij ongelukkig is met deze situatie. "Bij de fysieke raadsbijeenkomst worden de coronamaatregelen in acht genomen, maar of je je dan ook veilig voelt is een tweede. Dat vinden ook raadsleden in mijn fractie lastig."

Voorbeeldfunctie

Naast de zorgen om de gezondheid vind SP ook dat de gemeenteraad een voorbeeld moet zijn voor Haarlemmers. "Wij vragen grote offers tijdens de harde lockdown, maar zijn zelf niet in staat om ons aan te passen. De gemeenteraad in Haarlem vergadert op reguliere wijze door, alsof er niets aan de hand is. Andere gemeenteraden doen dit wel digitaal. Wij moeten laten zien dat ook ons werk door kan gaan zonder fysieke ontmoeting."