Een geparkeerde foodtruck in Haarlem is vannacht door brand vrijwel volledig verwoest. Het vuur, dat volgens de politie mogelijk is aangestoken, ontstond vannacht en werd ontdekt door een toevallig langsrijdende ambulance.

Er is niet veel meer over van de cabine van de foodtruck die geparkeerd stond aan de Lorentzkade. De vlammen hebben een enorme ravage aangericht, zo is te zien op foto's. De politie ontving rond 3.15 uur een melding van de brand die door een toevallig langsrijdende ambulance werd gemeld. Brandweer en politie waren snel aanwezig om de vlammen te doven.

Volgens de politie heeft de brand geen andere voertuigen beschadigd, wel wordt er vermoed dat de brand is aangestoken. Na het blussen heeft de politie de gemeente gevraagd om een strooiwagen langs te sturen. Door de nachtvorst ontstond het gevaar voor bevroren bluswater.