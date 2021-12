Op het station van Overveen aan de Tetterodeweg is donderdagavond bij een steekpartij iemand gewond geraakt. Volgens getuigen gaat het om een man, maar dat kan de politie niet bevestigen.

De steekpartij vond rond 20.30 uur plaats. "Er is één persoon gewond geraakt en op dit moment doen we nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd", aldus de politiewoordvoerder.

Meer verdachten gezocht

De woordvoerder weet dat er inmiddels één verdachte is aangehouden. Mogelijk worden er meer verdachten gezocht voor betrokkenheid bij het geweld.

Station afgezet

Het station is afgezet en de politie doet nog onderzoek naar de aanleiding van de steekpartij. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.