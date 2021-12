Een restaurant in het Haarlemse centrum is zaterdagavond overvallen door een jongen met een mondkapje. De dader is nog voortvluchtig.

De overval vond rond 20.30 uur plaats. Toen de medewerkers niet wilden meewerken, sloeg de dader op de vlucht. Op foto's is ook een wapen te zien, maar er wordt nog onderzocht of het om een echt wapen ging. De politie zocht later op de avond met een helikopter boven Haarlem.

Iets eerder op de avond werd in winkelcentrum Skagerhof in Hoofddorp, hemelsbreed nog geen 10 kilometer verderop, een vestiging van de Jumbo overvallen. Ook hier droeg de dader een mondkapje.

Er raakte niemand gewond. De politie schat dat de dader rond de zeventien jaar oud was. Hij vluchtte zonder buit in een onbekende richting.

Volgens de politie zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat beide overvallen iets met elkaar te maken hebben. "Het is erg toevallig, maar vooralsnog onderzoeken we beide zaken los van elkaar", aldus een woordvoerder.