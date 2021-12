Op een terrein aan de Achterasweg in Vijfhuizen woedt momenteel een grote brand. Er staan meerdere vrachtwagentrailers in brand. Ook is een bijgebouw inmiddels afgebrand.

Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland tegen NH Nieuws. Het gaat om een autosloperij. De brandweer is aanwezig en probeert te voorkomen dat ook het hoofdgebouw in vlammen opgaat. Bij de brand komt veel rook vrij, die ter hoogte van knooppunt Rottepolderplein over de A9 trekt. "Dat is een punt van aandacht", aldus de woordvoerder. "Blijf goed op de weg letten", adviseert Rijkswaterstaat automobilisten op de snelweg.