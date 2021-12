Een voetganger is gisteravond zwaargewond geraakt nadat zij op het Stationsplein in Haarlem werd geschept door een bus. Het gaat om een twintigjarige vrouw uit Haarlem.

Meerdere hulpdiensten, waaronder politie en een traumateam, werden opgeroepen. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van de politie is de buschauffeur meegenomen naar het bureau voor verhoor. "Dat is een standaard procedure omdat een heftige aanrijding als dit een enorme impact kan hebben op de bestuurder. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht."