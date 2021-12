De Thorbeckestraat in Zandvoort is maandagmiddag door de politie afgesloten, omdat er mogelijk explosief materiaal is aangetroffen in een vuilniswagen.

De brandweer was opgeroepen om een brandje na te blussen in het laadruim van de wagen. Daarbij is het vermoeden ontstaan dat er mogelijk explosief materiaal tussen het vuilnis zit. Een explosievenverkenner van de politie is aanwezig om onderzoek te doen.