Op de Grote Markt in Haarlem staat sinds maandag een grote kerstboom. De boom stond kort geleden nog in een voortuin in de Duitse stad Osnabrück

De kerstboom is 17 meter hoog en werd met een hijskraan op de Grote Markt gehesen.

"We zagen de stam dunner zodat hij precies in het gat in de grond past", zegt een van de werkmannen Stefan Hartman.

"De boom heeft er een bijzonder lange reis opzitten", vervolgt Stefan. "Niet lang geleden stond deze joekel nog in een voortuin in Osnabrück, in Duitsland. Er is een Nederlands bedrijf dat door heel Europa dit soort bomen zoekt en ze dan probeert over te kopen. Na de koop gaan ze door naar allerlei steden in Nederland."

Er gaat helaas geen piek in de boom. Wel worden er later vandaag nog lampjes ingehangen. "Die lampjes worden er door een ander bedrijf in de boom gehangen", vervolgt Hartman. "Ons werk zit er nu wel op. Het is nog even wachten op het bedrijf dat de lampjes erin gaat hangen en dan zijn wij hier klaar."