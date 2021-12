Een automobilist is zondagavond zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Waarderweg in Haarlem.

De bestuurder reed naar de Waarderbrug, richting Haarlem-Noord, toen hij de controle over het stuur verloor. De auto is vervolgens de kop geslagen.



Er zijn meerdere hulpdiensten, waaronder het traumateam, naar de plek van het ongeluk gekomen. De man is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De Waarderbrug is nu nog afgesloten.