Vrijdag wordt de eerste boosterprik in Haarlem gezet. Inwoners geboren in 1939 of eerder kunnen vanaf die dag de versterkende coronavaccinatie krijgen in de opgeschaalde vaccinatielocatie naast de ijsbaan.

Aanvankelijk had de GGD Kennemerland een boosterprikplek nabij het station in het centrum op het oog. "Maar, uiteindelijk is er toch gekozen om de vaccinatielocatie naast de ijsbaan in Haarlem-Noord uit te breiden", zegt een woordvoerder van de GGD. "Daar hebben we onder andere voor gekozen omdat je daar een gecombineerde test- en vaccinatielocatie hebt."

Vanaf vrijdag kunnen 320 boosterprikken per dag worden gezet op die locatie aan de IJsbaanlaan. 'Maar als het nodig is kunnen we opschalen'. Haarlem is in de regio Kennemerland de laatste stad waar de versterkende vaccinatie gezet kan worden."Bij de vaccinatielocatie in Velsen-Noord is de inenting vanmiddag voor het eerst gezet en bij de prikgelegenheid bij Schiphol was de eerste booster al op 19 november gezet", aldus de woordvoerder.

Om ervoor te zorgen dat de drie locaties goed kunnen opschalen, wordt de prikplek in IJmuiden per 3 december gesloten. Maar mocht opschaling nodig zijn dan kan er in de toekomst zeker weer gevaccineerd worden.

Alleen als jouw leeftijdsgroep aan de beurt is, kan je de boosterprik ontvangen. Je moet daarvoor altijd eerst een afspraak maken met de GGD. Vrij inlopen is dus niet mogelijk.