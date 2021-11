Een 38-jarige vrouw uit de Haarlemmermeer is vandaag op de weg aangehouden door de politie in Zandvoort. Bij het controleren van de gegevens van de vrouw, blijkt dat zij nog drie jaar celstraf uit moet zitten.

De vrouw reed in Zandvoort in een auto en werd door de politie staandegehouden. Een normale controle die de politie wel vaker doet. Bij het checken van haar gegevens ontdekte de politie per toeval dat de vrouw veroordeeld is en celstraf opgelegd heeft gekregen.

In totaal heeft de vrouw nog 1085 dagen celstraf staan. Waarvoor ze is veroordeeld, is onbekend. Volgens een woordvoerder van de politie komt het wel eens voor, dat iemand bij verstek in een rechtszaak, toch veroordeeld wordt. En dat dat een reden zou kunnen zijn, waarom de vrouw haar celstraf nog niet heeft uitgezeten.

Na de aanhouding in Zandvoort is zij overgebracht naar het politiebureau in Haarlem.