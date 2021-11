Mitchell van R., de 34-jarige man uit Haarlem die wordt verdacht van betrokkenheid bij het doden van de 31-jarige Gregori Lindomar Maduro, wiens lichaam in de Mooie Nel werd gevonden, moet vandaag voor de rechter verschijnen. Hij zal door de rechter gevraagd worden om uitleg te geven over de gebeurtenissen in het voorjaar van 2020, tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak voor de rechtbank bij Schiphol.

Mitchell van R. uit Haarlem werd op 16 september vorig jaar aangehouden. Het OM verdenkt hem van moord, dan wel doodslag waardoor de Arubaanse Gregori Lindomar Maduro om het leven kwam. Inmiddels zit hij al ruim een jaar vast. Van R. vroeg in augustus van dit jaar om vervroegde vrijlating om zijn zieke vader te bezoeken, maar dat stond de rechter niet toe. De officier van justitie zal vanmiddag de strafeis tegen Mitchell van R. bekendmaken.

Het lichaam van Maduro werd op 7 april 2020 gevonden in het water van de Mooie Nel, gewikkeld in camouflagezeil. Voorbijgangers zagen het lichaam in het water drijven, niet ver van een loods waar hij een slaapplaats had.

Verzwaard met tegels

De politie liet destijds al snel weten dat Maduro door een misdrijf om het leven was gebracht en dat hij vermoedelijk al sinds begin maart in het water lag. De Arubaan woonde al zo'n tien jaar in Nederland maar had geen vaste woon- of verblijfplaats

De medeverdachte uit IJmuiden die tegelijk met Mitchel van R. werd aangehouden, werd vorig jaar oktober al vrijgelaten, maar is nog wel verdachte in de zaak. Mitchell van R. is hoofdverdachte in deze zaak en wordt daarnaast ook verdacht van drugs-en wapenbezit. Bij hem thuis zijn vorig jaar juni grote hoeveelheden van harddrugs MDMA en cocaïne gevonden en een Kalashnikov. Ook daarvoor zal hij zich moeten verantwoorden voor de rechtbank.