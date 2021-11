Op drie locaties in Haarlem staan sinds dit weekend verhalenbankjes. Het zijn normale bankjes aan het water, maar ze hebben een QR-code waarmee je via je telefoon naar een mooi verhaal kunt luisteren. Het initiatief is overgewaaid uit Rotterdam en dankzij Yvonne Pos van stichting Tot de Verbeelding, staan er nu ook drie in Haarlem. "Het is voortgekomen uit dat mensen altijd maar rennen en nooit stilstaan. Terwijl we juist die momentjes van rust zoeken."

De verhalenbankjes staan op de Koudenhorn, Zomervaart en Hommeldijk. Zo van een afstandje is er niets bijzonders aan te zien, maar wie beter kijkt ziet in de bovenhoek een plaatje met een QR-code zitten. "Je pakt je telefoon, doet je camera aan en scant de QR-code. Je klikt 'm aan en je hebt je verhaal", zo vertelt Yvonne Pos. Ze hoopt dat het mensen echt wat rust brengt. "Dat ze de ruimte nemen om even stil te zitten en te genieten van het uitzicht en het verhaal."

Het initiatief voor de verhalenbankjes is niet genomen wegens de coronacrisis. Het idee bestond al iets eerder, maar corona heeft de komst van de bankjes wel versneld.

Verschillende verhalen

De drie Haarlemse bankjes hebben ieder een eigen verhaal en elke maand komen er weer nieuwe verhalen. Die gaan volgens Pos over van alles. "Er is een verhaal over een viool, een verhaal over een moeder die vertelt over haar de geboorte van haar kind. Er zijn verhalen over de natuur."

Op dit moment zijn er drie schrijvers die de verhalen voor de bankjes schrijven. Pos hoopt dat daar nog wat schrijvers bijkomen, die wellicht ook Haarlemse verhalen kunnen schrijven. "Dat zou wel leuk zijn. We zijn er ook nog niet. We hebben nu drie verhalenbankjes, maar we willen veel meer verhalenbankjes hier. Dus we kunnen best wel wat Haarlemse schrijvers gebruiken."