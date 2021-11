Het Frans Hals Museum is in één klap negen portretten rijker. Dit keer niet geschilderd en van een 17e-eeuwse meester, maar moderne portretten van fotograaf Juul Hondius. Hij fotografeerde voor de serie 'Gezichten van Noord-Holland' negen Haarlemmers, die allemaal van grote betekenis zijn voor de stad.

Haarlem is 776 jaar geworden en dat wordt onder meer gevierd met de opening van deze nieuwe tentoonstelling in het Frans Hals Museum. 'De Gezichten van Noord-Holland' is een meerjarig project en een samenwerking tussen het Amsterdam Museum en het Frans Hals Museum.

Beide musea hebben de handen ineen geslagen en gaan samen met Noord-Hollandse gemeenschappen nieuwe groepsportretten maken, geïnspireerd op de groepsportretten uit de Noord-Hollandse museale collecties.

De portrettenserie van inspirerende Haarlemmers is ook meteen de aftrap van 'De Gezichten van Noord-Holland'. Raadsleden en wethouders mochten de geportretteerden voordragen. Zo werd Haarlemmer Dick Klootwijk door PvdA-raadslid John Oomkes voorgedragen.

Klootwijk speelt een belangrijke rol in de Slachthuisbuurt met zijn ontmoetingscentrum 'de Huiskamer van Oost'. Hij vindt het een hele eer dat zijn portret in het Frans Hals Museum hangt. Net als Thea de Roos.

Zij is voorzitter van de wijkraad Vondelkwartier en zet zich met hart en ziel in voor het behoud van boerderij Noord-Akendam. Ook zij kijkt met trots naar haar plekje in het museum, zoals hieronder te zien is in de reportage van mediapartner Haarlem105.