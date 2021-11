Het Noord-Hollands Archief aan de Jansstraat biedt alle Haarlemmers dinsdag een stuk taart aan vanwege de 776ste verjaardag van de stad. Ook zijn traditiegetrouw de stadsrechten daar weer te bewonderen en is er een stadsrechtenroute uitgezet voor middelbare scholieren.

Burgemeester Jos Wienen zal de taart dinsdagochtend aansnijden en vanaf 10.30 uur zijn alle Haarlemmers welkom om een stukje van de taart mee te eten. Zolang de voorraad strekt uiteraard. Dat kan tot 16.00 uur, een stuk taart meenemen is ook mogelijk.

Normaal zijn de 776 jaar oude stadsrechten alleen op de verjaardag van Haarlem te bewonderen. Dit jaar maken ze echter onderdeel uit van de tentoonstelling 'Kroonjuwelen. Oog in oog met 9 eeuwen geschiedenis'. Daarbij worden de mooiste en interessantste objecten uit het Noord-Hollands Archief getoond, tot en met 18 december.

Stadsrechtenroute

Om de stadsrechten iets minder 'ingewikkeld en saai' te maken, is er voor jonge Haarlemmers een speciale stadsrechtenroute door Haarlem uitgezet. Op tien verschillende locaties in de stad, die allemaal een link hebben met de stadsrechten, kunnen jongeren meer over het ontstaan van hun stad leren.

Vorig jaar werd de 775ste verjaardag op dezelfde wijze gevierd, ondanks dat er een groots verjaardagsprogramma was bedacht. Helaas moest het toen vanwege corona veel kleinschaliger gevierd worden.