De kinderen van de Bavo Jenaplanschool in Haarlem gaan dinsdag weer voor het eerst naar school, nadat er zaterdag brand uitbrak. Het gymlokaal is compleet verwoest en de rest van de school had roet- en waterschade. Dit is door een schoonmaakploeg schoongemaakt, waardoor de kinderen nu weer les krijgen in hun vertrouwde lokalen. "Het was heel fijn ze vanmorgen weer te zien", vertelt Caroline Clay, directeur van de school. "Ze zijn nu in de kring met de leerkracht aan het praten over wat er is gebeurd."

Al snel nadat de brand zaterdagmiddag om vier uur bij de hulpdiensten was gemeld, kwam Caroline Clay zelf even kijken. Ze zag hoe de gevel in lichterlaaie stond en verbaasde zich over alle mensen van de politie, brandweer, gemeente en andere instanties, die ter plaatse waren om te helpen. "Ik zit eigenlijk in een soort van adrenalinestoot sinds dat telefoontje zaterdag. Ik ben alleen maar aan het regelen en bezig."

Ze is blij dat het is gelukt om de school vandaag weer te openen en dat de kinderen weer naar school kunnen. Omdat de brand voor veel leerlingen een heftige gebeurtenis is, wilde ze vanmorgen liever geen camera op het schoolplein bij het naar binnengaan. Wel stond ze er zelf om de kinderen persoonlijk te begroeten.

De kinderen kunnen deze week nog gebruikmaken van het gymlokaal van de Cruquiusschool die om de hoek van de Bavoschool ligt. De gemeente gaat op zoek naar een plek waar de kinderen de rest van het schooljaar kunnen gymmen. Len van Ormondt gaat de school binnenkort verlaten als gymleraar en hij vindt het jammer dat hij de gymzaal zo moet achterlaten. "Een leerling maakte nog een woordgrap; "Het is een warm afscheid voor je"."

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De politie verspreidde kort na het uitbreken van de brand een bericht waarin werd gevraagd uit te kijken naar een tiental jongeren die mogelijk vuurwerk afstaken in de buurt van de school. Daar zijn een enkele tips op binnengekomen, maar die hebben nog niet tot aanhoudingen geleid. De exacte oorzaak van de brand moet nog worden vastgesteld.