In weilanden op de rand van Haarlem is vanochtend een vechtpartij geweest tussen jagers en daklozen. Eerst was er een melding van een steekpartij, maar dat bleek niet waar te zijn. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde niet bij te springen. Een van de kemphanen liep een lichte schaafwond op.

Een autoruit van de jagers is ingegooid of - geslagen. Het conflict was rond 11.00 uur vanochtend naast de Zuid-Schalkwijkerweg. Onbekend is waar de ruzie over ging. Mensen wonen daar in een tentje naast de weilanden waar de jagers in opdracht van de grondeigenaren op ganzen schieten.

Niemand hoefde met een ambulance mee en ook is niemand aangehouden.