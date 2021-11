De coronatestlocatie bij het Kennemer Sportcentrum in Haarlem-Noord is uitgebreid met een container om op die manier meer mensen te kunnen testen. Hierdoor kunnen per dag 150 extra mensen zich laten testen op corona. De GGD Kennemerland heeft de capaciteit uitgebreid vanwege meer besmettingen en een 'hoger gevoel van urgentie'.

Sinds deze week staat er een extra container naast de reguliere testlocatie naast de ijsbaan. "Daarmee kunnen we nu in totaal zo'n zevenhonderd mensen per dag testen", Harm Groustra, woordvoerder van GGD Kennemerland weten.

Volgens Groustra is de extra testcapaciteit nodig vanwege het oplopend aantal besmettingen. Maar ook de testbereidheid is de laatste tijd toegenomen. "Na de persconferentie van vorige week dinsdag voelen mensen een grotere urgentie en zien ze meer het belang om zich te laten testen."

Vooralsnog is er geen sprake om de testcapaciteit nog meer op te schalen. "Er rijdt ook een corona-testbus door de regio Kennemerland en mensen kunnen altijd nog naar Schiphol, waar je ook terecht kan zonder afspraak", aldus Groustra.