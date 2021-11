Bij een steekpartij op de A. Hofmanweg in Haarlem is vanochtend een 26-jarige vrouw gewond geraakt. Een man (35) uit Beverwijk is opgepakt. Volgens de politie gebeurde het incident vermoedelijk in de relationele sfeer.

De vrouw meldde zich door hulp van een omstander vanochtend gewond in het ziekenhuis. Daarop startte de politie een grootschalig onderzoek. Een groot gedeelte van de A. Hofmanweg en de aangrenzende Oudeweg (N200) werden afgezet voor sporenonderzoek.

De afzetting liep tot de IKEA, even verderop. Ook een deel van de rijbaan was afgezet. Daardoor stond het verkeer op de A200 richting de Waarderpolder enige tijd vast. Volgens de ANWB was de vertraging op het hoogtepunt drie kwartier door het politieonderzoek.

De vrouw is in het ziekenhuis aan haar verwondingen behandeld.