De nieuwe scanauto die gemeente Haarlem eerder dit jaar heeft aangeschaft, rijdt vanaf vandaag door de stad. De verwachting is dat hierdoor drie keer meer parkeercontroles kunnen worden uitgevoerd. Zo kan de leefbaarheid in de stad verbeterd worden. Jaarlijks komen er 3.000 meldingen binnen van parkeeroverlast.

Volgens de gemeente betaalt ruim een kwart van de bestuurders in de stad niet op parkeerplekken waar dat wel moet. Door gebruik te maken van deze nieuwe techniek, gaat het aantal controles aanzienlijk omhoog en kan de overlast efficiënter worden aangepakt. Bovendien is de scanauto elektrisch en daarmee duurzamer dan zijn voorganger.

Geen boetes meer onder ruitenwisser

De gemeente gebruikt al ruim tien jaar een scanauto voor de parkeerhandhaving. Met de oude scanauto schrijft een parkeerhandhaver op straat een boete. Bij de nieuwe wordt de controle vanuit een backoffice gedaan. Dit betekent dat er geen parkeerboetes meer onder ruitenwissers te zien zijn. Mensen die in overtreding zijn, krijgen na een paar dagen een brief met de naheffing in de brievenbus.

Naast het vernieuwen van de scanoplossing sluit de gemeente vanaf vandaag ook aan op de Nationale Parkeerrechtendatabase. Dat houdt in dat bezoekers nu gebruik kunnen maken van alle vijftien landelijke aanbieders van mobiel parkeren. Dat waren er voorheen maar drie.