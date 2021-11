In een gezamenlijke verklaring reageren D66, GroenLinks en PvdA op het aanstaande vertrek van wethouder Michel Rog. Volgens de fracties van de Haarlemse partijen gaat het niet om de mening van Rog, maar om de uiting van die mening en dat is het niet laten zien van de coronapas. "De wethouder staat niet boven de wet", aldus de politieke partijen in de verklaring.

Michiel Rog, sinds december 2020 wethouder van Financiën, Openbare Ruimte en Sport, kwam onder vuur te liggen nadat hij om principiële redenen geen QR-code wilde laten zien tijdens een wijkraadsvergadering. Die actie lag onder een vergrootglas omdat Rog eerder in een tweet zijn steun had betuigd aan staatssecretaris Mona Keijzer, die door demissionair premier Rutte werd ontslagen nadat ze in De Telegraaf kritiek had geleverd op het coronatoegangsbewijs.

In het daarop volgende felle debat moest de wethouder door het stof en werd hij geconfronteerd met een motie van afkeuring. "We hebben in dat debat zwaar meegewogen wat het effect van zijn handelen is op de omstandigheden voor medewerkers van de gemeente, de horeca en de sportverenigingen, die de coronapas moeten handhaven", aldus de partijen.

De partijen hebben met de motie van afkeuring een stevige waarschuwing willen geven. "Als coalitiepartijen vinden wij het belangrijk dat bestuurders zoveel mogelijk de kans krijgen om gemaakte fouten te herstellen", staat verder in de verklaring. Dat is volgens de drie partijen ook de reden om de motie van wantrouwen niet te steunen.

Louise van Zetten van Hart voor Haarlem, die het spoeddebat rond de kwestie Rog heeft aangevraagd, vindt dat een motie van afkeuring eigenlijk ook betekent dat Rog moest vertrekken, laat zij aan mediapartner Haarlem105 weten. Ook reageert zij op Rog die aangaf het debat als nogal fel te hebben ervaren.

"Dat verbaast mij nogal. Hij is binnengehaald als wethouder in Haarlem omdat hij lid was van de Tweede Kamer. Nou, de debatten daar zijn soms ook behoorlijk hard. De politiek is niet voor slappe wijven of een slappe vent. Dus de toon was inderdaad stevig, maar zijn strandpunt was ook stevig."

Pijnlijk

CDA-fractievoorzitter Ron Dreyer is aangedaan door het aftreden van wethouder Michel Rog. "Ik vind het ontzettend jammer", zegt hij. "Michel was een goede wethouder die toegankelijk en enthousiast was. Dat hij hierom aftreedt is voor ons pijnlijk." In onderstaande video reageert hij op de verklaring van de oppositiepartijen.

PvdA-fractievoorzitter Ienke Verhoeff gaf, nadat de verklaring openbaar was geworden, aan dat het er niet om gaat dat ze Rog niet vertrouwen om wat hij zegt. "Dan moet je sowieso voor wantrouwen gaan. Maar het vertrouwen is beschadigd en het is ontzettend moeilijk om dat terug te winnen. We zijn er ontzettend van geschrokken dat er op deze manier actie gevoerd wordt in de rol van wethouder."

Burgemeester Jos Wienen heeft in het radioprogramma WNL Haagse Lobby op NPO Radio 1 gereageerd op het vertrek van de wethouder. "Wij als burgemeesters hebben de maatregelen die vanuit Den Haag bepaald zijn te handhaven. Als je dit niet doet dan ben je niet behulpzaam voor het publiek. Het doet wat met het gezag als je tegen deze regels ingaat."

Al staan ze lijnrecht tegenover elkaar, Wienen benadrukt dat hij geen probleem heeft met het standpunt van Rog. "Als iemand tegen mij zegt: dit is voor mij een gewetenszaak dan is die ruimte er wat mij betreft. Absoluut."

Wat nu

Het is nog niet bekend wat Michel Rog nu gaat doen. Ook niet of hij de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn functie als lijsttrekker zal vervullen: "Daar hebben we het nog niet in diepte over gehad. Dat gaan we de komende week met elkaar bespreken", aldus Dreyer.

De partijgenoot van Michel Rog met wie het allemaal begon, heeft inmiddels ook van zich laten horen: in een tweet vertelt Mona Keijzer verdrietig te zijn om de tegenstellingen die, volgens haar, door het coronabeleid worden gevoed.