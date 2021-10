De Haarlemse CDA-wethouder Michel Rog stapt op naar aanleiding van onenigheid binnen de fractie over het coronabeleid. Die onenigheid ontstond nadat Rog in het openbaar kritiek had geuit op het huidige coronabeleid. Dat leidde tot een motie van afkeuring, waardoor de positie van de wethouder steeds verder ter discussie kwam te staan.

Wethouder Rog kwam onder vuur te liggen nadat hij zich op Twitter openlijk uitsprak tegen de invoering van de coronapas. De CDA'er meende dat de coronapas voor een "tweedeling in de samenleving" zorgt en stelde dat het "op gespannen voet staat met vrijheidsrechten".

De wethouder nam het met de bewuste tweet op voor partijgenoot en minister Mona Keijzer (CDA) die ontslagen werd nadat ze zich ook openlijk uitsprak tegen het kabinetsstandpunt over de coronapas.

De uitspraken van de wethouder zorgden in Haarlem voor een storm aan kritiek in de Haarlemse politiek, zowel bij de oppositie als het stadsbestuur, waar het CDA ook deel van uitmaakt.

De stappen van wethouder Rog zorgden de afgelopen weken voor felle discussies in de Haarlemse gemeenteraad over de positie van de CDA'er, die uiteindelijk leidden tot een motie van afkeuring.

De opheft leidde ertoe dat Rog besloot op te stappen als wethouder. De portefeuille van wethouder Rog wordt de komende tijd waargenomen door de zittende wethouders. Wie zijn opvolger wordt is aan het CDA, dat op zoek moet naar een nieuwe kandidaat voor het wethouderschap.