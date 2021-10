Vijf straten in Aerdenhout zitten nog weken zonder straatverlichting. Liander kan vanwege drukte pas op 8 november komen onderzoeken wat er aan de hand is. Tot die tijd blijft het donker in het gebied naast de Zandvoortselaan.

Het gaat om de openbare verlichting in de omgeving van de Zandvoorterweg, Merellaan, Zuidlaan, Grenslaan en Spechtlaan meldt de gemeente vanochtend. De gemeente is niet bereikbaar voor nadere uitleg.

Netbeheerder Liander kan niet eerder komen kijken omdat het er op dit moment een 'piek' is aan soortgelijke storingsmeldingen.

Een woordvoerder vertelt: "We proberen natuurlijk zo snel mogelijk te komen omdat straatverlichting belangrijk is vanwege de veiligheid. Maar nu de dagen weer sneller donkerder worden, krijgen we meer meldingen binnen. Daarnaast is er een tekort aan technici. Dan kan het gebeuren dat het zo lang duurt voordat we kunnen komen."