De souvenirkast van Artisklas, de kleinste dierentuin van Nederland, is praktisch leeg en zou eigenlijk aangevuld moeten zijn afgelopen week. Maar twee dozen met daarin twaalf kilo aan pluche souvenirs zijn wel besteld, maar nooit aangekomen. Harald Ames, voorzitter van Artisklas, baalt verschrikkelijk want de inkomsten van de pluche souvenirs kunnen ze eigenlijk niet missen. "Pakketbezorgers gooien het ergens neer, maar wij hebben het niet. Dit slaat echt nergens op."

Op 20 oktober hadden de dozen met daarin pluche dieren ter waarde van 600 euro (inkoopprijs), moeten arriveren, maar dat gebeurde niet. Na contact te hebben opgenomen met bezorgdienst GLS, wordt Ames verteld dat de dozen op nummer 40 in de straat zijn afgeleverd. Na navraag te hebben gedaan bij dat adres, blijkt dat de bewoners niks in ontvangst hebben genomen. "Het is ook een bovenwoning en het lijkt me sterk dat iemand even twaalf kilo naar boven tilt."

'Verdwenen'

De dozen zijn dus 'verdwenen', niemand weet waar ze zijn. Ames kan de bestelling ook niet opnieuw plaatsen. "Er valt niet meer aan te komen, want de leveranciers hebben geen voorraad meer."

In de bestelling zaten ook twee bijzondere exemplaren, namelijk hagedissen van 62 en 112 centimeter groot. Ames vraagt mensen uit te kijken naar deze pluche beesten en er melding van te maken als ze zien dat iemand ze probeert te verkopen.

De dierentuin heeft er twee zware jaren opzitten door corona en hoopte nog het één en ander aan pluche te kunnen verkopen voor de feestdagen. "2020 was een rotjaar maar 2021 is eigenlijk nog erger", vertelt Ames. "We hadden een leuke afsluiting voor de vrijwilligers willen organiseren." Of dat alsnog door kan gaan, is de vraag. Het zit de dierentuin niet mee en voorlopig lijkt er geen oplossing voor de verdwenen dozen.