Bewoners van twintig appartementen aan de Boekenroodeweg in Aerdenhout zijn vannacht geëvacueerd, nadat een kelderbox in brand was gevlogen in een wooncomplex. Er was sprake van veel rookontwikkeling.

Vier van hen zijn volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland nagekeken, omdat zij rook hadden ingeademd. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

De bewoners zijn na de brand rond kwart voor drie tijdelijk ondergebracht in Klooster Alverna. De woordvoerder benadrukt dat de bewoners van het klooster, ondanks het ongewone tijdstip, voor een zeer goede ontvangst hadden gezorgd.

De politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.