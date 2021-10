In het eerste weekend dat er in het centrum van Haarlem getest kon worden voor toegang tot horeca en evenementen, was het gelijk heel druk. Bij de gemeente Haarlem zijn meerdere klachten binnengekomen over lange rijen in de Kleine Houtstraat.

In de Kleine Houtstraat zijn twee testlocaties gevestigd - The Coronalab en Spoedtest.nl - waar sinds 11 oktober ook getest kan worden voor toegang tot horeca en evenementen. Afgelopen weekend hebben veel mensen hier gebruik van gemaakt. Bij één van de locaties was het zelfs zo druk, dat er buiten een lange rij stond voor de etalages van naastgelegen winkels.

"Vooral op vrijdag was het heel druk", vertelt een medewerker van een kapperszaak aan de overkant. "Wij hadden er hier geen last van. Maar ze hebben aan de overkant wel met tape kruizen op de grond gemaakt waar de mensen niet mochten staan."

De ontstane drukte heeft waarschijnlijk niet alleen met uitgaanspubliek te maken, maar ook met vakantiegangers. Afgelopen weekend begon de herfstvakantie en bij één van de testlocaties kunnen mensen zich laten testen voordat ze op reis gaan.

Handhaven

De gemeente Haarlem heeft na meerdere klachten over de rijen het betreffende bedrijf via handhaving benaderd over de overlast. Die heeft extra personeel laten komen, waardoor de rijen snel korter werden. Handhaving heeft hier toezicht op gehouden.

De gemeente verwacht dat er komende week geen rijen zullen ontstaan, omdat er meerdere testlocaties in de stad bijkomen die dan ook open zijn. Ook is de herfstvakantie dan voorbij, waardoor de druk op testen zal afnemen.