Volgens de Haarlemse burgemeester Jos Wienen is de 'klimaatverandering' één van de grootste redenen dat er parkeerplaatsen in Meerwijk verdwijnen. Dat zei hij gisteravond tijdens de wijkraad. "We moeten rekening houden met de toekomst", aldus Wienen. En dat zorgde voor onrust in de zaal.

Bij de wijkraad van Meerwijk ging het onder meer over de geplande renovatie in de wijk. Burgemeester Wienen, die aanwezig was, kreeg veel kritiek op de plannen. De bewoners zouden niet bij het project betrokken zijn geweest en vanuit de gemeente zou er niet of nauwelijks met hen zijn gecommuniceerd.

De wijk gaat op de schop voor het vervangen van de riolering. De gemeente ziet dan ook haar kans om de verouderde straten op te knappen. Met meer groen moet de buurt leefbaarder worden en kan ook het regenwater beter opgevangen worden. Maar dat gaat wel ten koste van parkeerplaatsen in de straten, en dat zien de bewoners niet zitten.

"We hebben tellingen in de wijk uitgevoerd", aldus Wienen. "Daarbij is gekeken naar de behoefte van parkeerplekken. Maar de gemeenteraad heeft een duidelijke voorkeur voor een toekomst waar automobiliteit minder belangrijk is, en dat we de fiets meer pakken. Daarbij komt dat we rampen als de overstroming in Limburg moeten tegengaan. Daarvoor is meer oppervlaktewater en groen nodig en minder verharding."

Vergrijzing

Naar de toekomst kijken is juist één van de dingen die de gemeente volgens buurtbewoner Miranda met dit renovatieplan niet doet. "Rekening houden met het klimaat is nodig", zegt ze na de bijeenkomst. "Maar er wordt geen rekening gehouden met de vergrijzing van de wijk. Als er straks meer jonge gezinnen komen wonen, met gemiddeld twee auto's, wordt het probleem alleen maar erger."

Volgens de voorzitter van de wijkraad Marijke 't Hart is de boodschap van de buurtbewoners wel binnengekomen bij de burgemeester. "Het was de eerste keer dat de inwoners van Meerwijk hun zegje konden doen. De vorige keren ging het alleen over waar er wel of geen bankjes moeten komen. Er is nooit over de hoeveelheid parkeerplaatsen gesproken."

Met een aantal andere buurtbewoners is Miranda langs de deuren gegaan om handtekeningen tegen de plannen te verzamelen. De petitie is inmiddels meer dan 600 keer ondertekend. "Als er geen oplossing komt, dan ondernemen we verdere stappen. Dan gaan we de straten barricaderen. We zitten niet te wachten op een recreatiegebied, we willen gewoon onze auto voor de deur parkeren."