Door vochtschade levert de gemeente 100.000 ton in op de verkoop van een monumentaal pand aan de Houtmarkt in Haarlem. In plaats van voor 1.3 miljoen gaat het pand voor 1.2 miljoen over de toonbank.

Het zeventiende-eeuwse pand dat gekenmerkt wordt door een witte gevel hoort bij het Fietszfabriek-terrein. Haarlem wilde het perceel, met een woonoppervlakte van 431 vierkante meter, vorig jaar van de hand doen voor 1.15 miljoen euro. Zo'n vijftien bieders zagen wel wat in het verlopen gebouw. Drie van hen boden zelfs meer dan de vraagprijs, zo is te lezen in het Haarlems Dagblad.

En dus dacht de gemeente spekkoper te zijn. Toch bleek, na een inspectie in mei van dit jaar, het achterstallig onderhoud groter te zijn dan gedacht: in het pand is namelijk sprake van ernstige vochtschade.

Uit vervolgonderzoeken bleek dat de vochtschade komt door niet-genomen maatregelen. Die maatregelen waren wel nodig om het regenwater af te voeren nadat aan de achterkant van het pand de aanliggende panden zijn gesloopt voor de herontwikkeling van het terrein van de voormalige Fietszfabriek.

Om de koper tegemoet te komen heeft de gemeente een ton van de verkoopprijs afgehaald.