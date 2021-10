Het is maar zeer de vraag of het pas ingevoerde vuurwerkverbod in Haarlem het gewenste effect gaat hebben. Zo gaat de verkoop van vuurwerk in de stad gewoon door. Ook blijkt dat vuurwerkafstekers tijdens de jaarwisseling in de praktijk nauwelijks te betrappen zijn.

Eind september ging de gemeenteraad akkoord met een volledig vuurwerkverbod. Direct na het besluit zette veel Haarlemmers al vraagtekens bij de handhaafbaarheid van het verbod. "Ze steken het toch wel af, dat hou je niet tegen. Politie kan daar niks tegen doen", luidde één van de reacties.

Ook vuurwerkverkopers in Haarlem, die gewoon door mogen gaan met de verkoop, reageerden alles behalve enthousiast. "Nu je het legale gaat verbieden, zorg je ervoor dat de jeugd de criminaliteit ingaat en het illegaal gaat afsteken", zei vuurwerkhandelaar André Tertsch als reactie op het besluit.

Inmiddels ziet ook de gemeente dat de handhaving in de praktijk lastig zal zijn. "Iemand die vuurwerk afsteekt, moet namelijk op heterdaad betrapt worden", legt een woordvoerder van de gemeente uit.

Draagvlak

Opvallend is dat juist buurgemeente Heemstede geen vuurwerkverbod heeft ingevoerd. Als één van de redenen gaf burgemeester Astrid Nienhuis dat de handhaving een probleem is. Zij wacht liever op een landelijk beleid.

"Als er een landelijke wetgeving zou zijn, met duidelijke regels, dan zou een vuurwerkverbod veel makkelijker zijn. Ik kijk ook wel een beetje naar Den Haag", zei ze vorige week.

Ook de Nederlandse BOA Bond, die de gemeentelijke handhavers vertegenwoordigt, ziet graag een eenduidig landelijk beleid. Zij zijn bang dat het draagvlak onder inwoners daalt als niet overal dezelfde regels gelden. "Daarnaast is het gevolg van een versnipperd beleid dat mensen die vuurwerk willen afsteken, gaan reizen. Verschillen tussen gemeenten moeten zoveel mogelijk worden voorkomen."

Extra politie

Ook de woordvoerder van de gemeente Haarlem erkent dat een landelijk verbod duidelijker zou zijn. "Ook omdat er dan een verbod kan komen op de verkoop."

Toch benadrukt de gemeente dat Haarlemmers die toch vuurwerk afsteken, niet altijd vrijuit gaan. "Mensen moeten serieus rekening houden met een boete. Net zoals ieder jaar krijgt de jaarwisseling prioriteit van de politie en afdeling handhaving. Met alle partners bereiden we dit goed en intensief voor."

De politie wil niet zeggen hoeveel agenten de komende jaarwisseling de straat op gaan om het vuurwerkverbod te handhaven. "De gemeente is leidend in de aanpak rondom de handhaving van het verbod. Wij gaan daarin mee en kijken wat we kunnen doen."