De provincie en Noord-Hollandse gemeentes keren in totaal 4,4 miljoen euro aan coronasteun uit aan 46 culturele instellingen. Het gaat onder meer om musea, poppodia en festivals.

In 2020 werd in totaal 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het grootste gedeelte komt van de provincie, en een derde werd bijgelegd door de gemeenten. Honderd instellingen kregen toen al geld. En nu is ook het resterende geld uitgedeeld.

"Het is goed te zien dat de culturele sector weer publiek kan verwelkomen. Maar de culturele sector is enorm zwaar getroffen door de coronacrisis. Ook het afgelopen half jaar hebben veel instellingen wel kosten gemaakt en geen inkomsten gehad. Dat zorgt ervoor dat het voortbestaan vaak nog steeds onzeker is", aldus gedeputeerde cultuur; Zita Pels. "Ik ben blij dat wij met het provinciale noodfonds en een cofinanciering van de Noord-Hollandse gemeenten de culturele sector nogmaals een steun in de rug kunnen geven."

Het hoogste bedrag gaat naar Stichting Zaans Museum, dat 474.414 euro ontvangt uit de pot. Ook het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen en het Cultuurgebouw (Theater de Meerse in Hoofddorp krijgen bijna vier ton. Haarlem heeft met zes de meeste instellingen die geld krijgen uit de subsidiepot.