De gemeente stelt van 1 november tot 1 juni tijdelijk extra opvangplaatsen beschikbaar voor dak- en thuislozen in het Joops City Centre Hotel in Haarlem. In de tussentijd wordt naar een passende vervolgplek gezocht.

De 27 mensen die in het hotel zullen worden opgevangen, verblijven nu nog op het schip Aurora. Deze tijdelijke opvanglocatie langs de Conradkade gaat vanaf november weer terug in de vaart.

De gemeente stelt het hotel beschikbaar om ervoor te zorgen dat er voldoende opvang is en mensen niet op straat belanden. Door de coronacrisis waren het afgelopen jaar al extra opvanglocaties in de stad. Zo verbleven er bijvoorbeeld ook dak- en thuislozen in de kamers van Hotel Raecks. Er waren meer opvanglocaties nodig dan normaal zodat mensen voldoende afstand van elkaar konden houden.

Het aantal extra opvanglocaties in de stad zal geleidelijk worden afgebouwd zodat er voor de daklozen een geschikte vervolgplek kan worden gezocht. Door de druk op de woningmarkt is het volgens de gemeente lastiger voor hen om op eigen initiatief een woning te vinden.