Het terras onder de luifel zit vol, maar de gasten kunnen ondanks de regen en kou niet binnen lunchen en borrelen. De zussen Kim en Sophie Lemmers van het restaurant Spaarne66 in Haarlem kiezen ervoor niet mee te doen aan de QR-code-check en gaan zoals ze het in een brief aan de gasten schrijven 'in zelfgekozen lockdown'. Maar nog rigoreuzer is de beslissing om na veertien jaar hun restaurant in de verkoop te zetten. "De afgelopen twee jaar hebben hun tol geëist", vertelt Kim aan NH Nieuws/Haarlem105.