Twee vrouwen zijn donderdagavond in het Haarlemse Kenaupark onder bedreiging van een mes beroofd van hun waardevolle spullen. De politie is op zoek naar een jongeman van ongeveer zeventien jaar die volledig in het zwart gekleed ging en een zwart mondkapje droeg.

De vrouwen zaten rond 20.30 uur op een bankje in het park toen ze werden benaderd door de verdachte. In eerste instantie dachten ze dat hij hen wat wilde vragen, maar toen hij dichterbij kwam zagen ze een mes in zijn handen.

Ze moesten hun zakken legen en hun bezittingen op het bankje leggen. Nadat de dader die oppakte, is hij in noordelijke richting weggerend naar de tunnel onder het spoor door.

De politie is op zoek naar getuigen.