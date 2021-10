Een deel van een gevel van een pand in de Barteljorisstraat is vanochtend op straat beland. Dat gebeurde toen een rijdende vrachtwagen tegen staaldraad met feestverlichting aanreed en die draad, die aan de gevel was bevestigd, kapot trok.

Het gebeurde tijdens het laden en lossen van een vrachtwagen vanmorgen vroeg, maar pas een paar uur later werden er hulpdiensten ingeschakeld.

De telefoonwinkel onder de gevel is uit voorzorg ontruimd. Het pand boven stond leeg. Er zijn geen gewonden gevallen.

Bouw- en woningtoezicht onderzoekt de staat van de gevel en bekijkt of het pand weer veilig open kan.