Een dubbeldekkerbus van Connexxion is woensdagavond rond 19.30 uur vast komen te staan onder het spoorviaduct bij het Stationsplein in Haarlem. De chauffeur was klaar met zijn rit en op weg naar de garage, toen hij besloot om van de vaste route af te wijken en zich daardoor per ongeluk klem reed onder het viaduct.

Het gaat om buslijn 346 die normaal gesproken rijdt tussen station Haarlem en station Amsterdam-Zuid. De chauffeur was net klaar met zijn rit en wilde waarschijnlijk een kortere route nemen naar de garage om de bus daar te parkeren. De bus was net iets te hoog voor het viaduct bij het Stationsplein waardoor deze vast kwam te staan.

Verschillende hulpdiensten kwamen naar het viaduct. "Het duurde uren om de bus los te krijgen", zo laat een woordvoerder van Connexxion weten. "Er moet ook gecheckt worden of het viaduct nog wel in orde is en daar gaan wel een paar uur overheen."

Op het moment van het incident zaten er geen passagiers in de bus en er zijn dus geen gewonden gevallen. Met de chauffeur gaat het verder goed.