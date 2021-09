Op het Nieuwe Kerksplein in Haarlem worden motoren, brommers en fietsen midden op het plein en tegen de kerk geparkeerd tot grote ergernis van de wijkraad van de Vijfhoek. "Het is een rommelig aangezicht", zegt voorzitter Jan Geerts. Een parkeervlak voor motoren moet een tijdelijke oplossing zijn voor dit probleem, maar ook daar zijn niet alle bewoners blij mee.

De wijkraad pleit al een lange tijd voor parkeerplaatsen langs de weg voor de motoren die nu op het plein staan. "Als er een aantal auto's uit de straat gaan, zijn we er al", aldus Geerts. "Dan moet het beleid van de gemeente gewijzigd worden en dat kan niet binnen een paar weken. Daarom is er nu sinds gisteren een wit vlak speciaal voor motoren."

Maar ook daar is niet iedereen uit de buurt blij mee. Zo schrijft Danielle Wempe die aan het plein woont op Facebook: "Mooi uitzicht sinds vandaag voor mijn huis. Naast de vuilniscontainer, een parkeerplaats voor laden en lossen en een parkeerplaats voor elektrische auto's nu ook een wit omlijnd vak voor motorfietsen. Ik schijn aan een historisch plein te wonen, maar vergroening en schoonheid is blijkbaar te kostbaar voor de gemeente."

En ze is niet de enige die er zo over denkt. "Haarlem heeft geen gevoel voor pleinen en sfeer", wordt er gereageerd. "Bij de gemeente staat esthetiek helaas niet op nummer één." Iemand anders bekijkt het van een andere kant: "Ik vind het ook niet mooi, maar ik denk dat dit beter is dan hoe ze nu allemaal tegen de kerk geparkeerd staan."

En dat is volgens de wijkraad ook precies het probleem. "Hierdoor is het aanzicht van het historische plein veel minder mooi, en de kinderen kunnen ook geen balletje meer trappen tegen de muren van de kerk."

Geerts geeft aan dat als er vanuit de bewoners veel weerstand tegen het witte vlak komt, de wijkraad dan op zoek gaat naar een andere oplossing. "Bewoners mogen hier zelf ook ideeën voor aandragen. Het is überhaupt nog afwachten of het vak gaat werken."