Hoewel meerdere artiesten weigeren op te treden vanwege hun bezwaren tegen de coronapas, hebben Haarlemse concertpodia vooralsnog weinig shows hoeven schrappen. Vooralsnog heeft alleen poppodium Patronaat twee shows moeten cancelen.

Het gaat om de shows van rapper Fresku en van Giel Beelen, die met zijn podcast 'Kukuru' in verschillende concertzalen zou optreden. Hij stond op 24 oktober gepland in Patronaat, Fresku op 3 december.

"We vinden het heel jammer. Dan mogen we weer open en dan moeten we weer voorstellingen afgelasten", aldus Lisa de Jongh van Patronaat. Ze gaan geen andere invulling geven aan de twee ontstane gaten in de agenda. De show van Fresku was nagenoeg uitverkocht, de rapper heeft aangegeven zijn show te willen verplaatsen naar volgend jaar. "Mocht hij toch besluiten dat niet te doen, dan zullen we de kaartjes moeten vergoeden", aldus De Jongh.

Giel Beelen meldde twee weken geleden op zijn Facebook-pagina al dat hij zijn tour zou annuleren vanwege het huidige coronabeleid. "Verbinding met jezelf begint met balans en verbroedering in jouw wereld, met elk mens en op elke plek. Ik geloof dat iedereen daar recht op heeft. Dat betekent dat ik niemand wil uitsluiten. Ook niet als er tijdelijke beperkingen zijn die langer duren dan gepland. Daarom heb ik na lang wikken en wegen besloten om vanwege het huidige beleid de theatertour voor nu te cancelen."

Bij de Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem zijn nog geen optredens gecanceld. "We zien dat enkele artiesten op sociale media aankondigen dat ze hun tours hebben geannuleerd, maar we hebben tot nu toe nog helemaal niks officieels van de impresariaten vernomen", aldus hoofd marketing Ilse Wetselaar. Eén van die artiesten is stand-upcomedian Jandino Asporaat.

Hij treedt op zaterdag 6 november in de Stadsschouwburg op, maar het is dus nog onduidelijk of dat doorgaat. Mocht de show gecanceld worden, dan krijgen de tickethouders hun geld terug.

Ook Theater De Liefde heeft het programma nog niet hoeven aan te passen, zo laat directeur Mylou Frencken weten. De Schuur was dinsdag onbereikbaar voor commentaar.