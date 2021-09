Een man is vanmorgen rond 9.00 uur gewond aangetroffen in een sloot aan de Zuid Schalkwijkerweg in Haarlem. Volgens een woordvoerder van de politie is het nog onduidelijk hoe hij te water is geraakt.

Ook is onduidelijk hoe lang het slachtoffer al in het water lag. Volgens de politiewoordvoerder is de man met behulp van omstanders en de hulpdiensten uit de sloot gehaald.

Hij is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Blijkbaar was de situatie dermate ernstig dat de traumahelikopter werd opgeroepen.