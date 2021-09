De Haarlemse CDA-wethouder Michel Rog heeft in een tweet zijn steun betuigd aan de ontslagen staatssecretaris Mona Keijzer, die vanmiddag liet weten ook uit de Tweede Kamer te stappen. "Ik ben het gewoon ontzettend met haar eens."

Volgens de wethouder zorgt de coronapas voor een 'tweedeling in de samenleving' en staat de invoering 'op gespannen voet met vrijheidsrechten'. Keijzer werd deze week ontslagen omdat ze zich openlijk uitsprak tegen het kabinetsstandpunt over de coronapas.

"Ik heb met de tweet haar een hart onder de riem willen steken en haar zo ook willen laten weten dat ze niet de enige binnen het CDA is die er zo over denkt", licht de CDA-wethouder toe in een eerste korte reactie aan NH Nieuws en Haarlem105.

Onverstandig

Opvallend is dat burgemeester Jos Wienen (ook CDA) afgelopen weekend de uitlating van Keijzer in het tv-programma Buitenhof nog 'heel onverstandig' noemde.

Direct na de tweet van wethouder Michel Rog, ontstond er onrust onder Haarlemse politici. Zowel bij de oppositie als de coalitiepartijen van Haarlem waar het CDA ook in zit. VVD-fractievoorzitter Wouter Rutten heeft al vragen aan burgemeester Jos Wienen en wethouder Michel Rog gesteld, die komende donderdag in de raad behandeld zullen worden.

"Dit is niet uit te leggen aan Haarlemmers", zegt Rutten tegen NH Nieuws en Haarlem105. "Niet aan horeca-ondernemers die nu in goede verstandhouding met de gemeente samenwerken en niet aan de handhavers die het moeten controleren."

Boodschap

Bovendien wil hij weten of het college van burgemeesters en wethouders wel met één mond spreekt, zoals dat volgens hem wel hoort. "En de burgemeester heeft afgelopen vrijdag in een extra raadsvergadering over de coronapas en zondag ook op nationale televisie bij Buitenhof stellig standpunt ingenomen dat hij de uitlatingen van Mona Keijzer niet begrijpt."

Fractievoorzitter Dilia Leitner van de mede-coalitiepartij D66 vraagt zich dit ook af in een tweet welke boodschap het Haarlemse college nu uitdraagt.

Overigens zegt Rog dat hij vindt dat hij niets over de coronamaatregelen heeft te zeggen. "Dat is echt een bevoegdheid van de burgemeester", laat hij weten.