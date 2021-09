Er komt nog geen testlocatie in het centrum van Haarlem om uitgaanspubliek het makkelijker te maken om een avondje te gaan stappen. In een extra raadsvergadering over de invoering van de coronapas waren evenveel voor- als tegenstanders van dit plan. Niet alle Haarlemse gemeenteraadsleden waren aanwezig, waardoor er dus niet een doorslaggevend besluit genomen kon worden.

Burgemeester Jos Wienen liet weten ook liever meer testlocaties te willen hebben, ook elders in de stad. Maar volgens hem is het onmogelijk. "Dan moeten we met andere leveranciers werken en die leveren niet de juiste QR-code. Bovendien is er geen rijksfinanciering voor."

De hele oppositie van de Haarlemse gemeenteraad met steun van coalitiepartij CDA willen een dergelijke testlocatie in het centrum. Volgens Frank Visser van de ChristenUnie zorg de coronapas voor verdeeldheid terwijl er juist nu een harde daling van coronabesmettingen en ziekenhuisopnames zijn.

Ook andere politieke partijen zouden dat wel fijn vinden, maar willen de burgemeester hier niet toe dwingen nu hij zegt dat het onmogelijk is. "Om ook de horeca geen valse hoop te geven", zegt Jasper Drost van GroenLinks.

De dichtstbijzijnde testlocatie is nu op tien minuten fietsen van het uitgaanscentrum, namelijk in het Reinaldapark. Als de Haarlemse raad toch echt een extra locatie vlakbij de Grote Markt wil, kan dit pas over een maand in stemming worden gebracht. En het is maar de vraag of de tijdelijke coronamaatregel dan nog van kracht is.

Handhaven

Over de handhaving op het controleren van de coronapas is de raad het merendeels wel eens. Dat niet doen is volgens bijvoorbeeld Moussa Aynan van Jouw Haarlem een verkeerd signaal.

"Naar de welwillende horecaondernemers die willen meewerken, naar al die zorgmedewerkers die zich al anderhalf jaar voor onze gezondheid inzetten en naar mensen die al lang op wachtlijst voor operaties staan en die verdrongen zijn door de comapatiënten en dit is ook verkeerd signaal naar al die mensen die zich wel laten vaccineren ook al weten ze niet wat ons te wachten staan."