Bij een vechtpartij in het uitgaanscentrum van Haarlem heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. De ruzie brak rond 1.30 uur uit op de Lange Veerstraat.

Omstanders dachten schoten te horen en zagen dat een van de vechtersbazen, een twintigjarige man uit Haarlem, een pistool bij zich had. Ze waarschuwden de politie, waarna er meerdere agenten naar de straat kwamen. Eenmaal daar aangekomen zette de twintigjarige verdachte het op een lopen richting de Damstraat. De politie achtervolgde hem.

"Tijdens het rennen greep de man naar zijn jas. Met de wetenschap dat hij mogelijk een wapen droeg, heeft de agent een waarschuwingsschot gelost", vertelt een politiewoordvoerder.

Met succes: de verdachte gaf zich kort na het horen van het schot gewonnen. Op de vluchtroute van de man werd later een balletjespistool aangetroffen. Deze is hoogstwaarschijnlijk van de verdachte, vertelt de politiewoordvoerder.

Rolluik

Hoewel getuigen dachten dat de man heeft geschoten, is dat volgens de politie niet het geval. Het geluid tijdens de vechtpartij was waarschijnlijk van een snackbar die op dat moment zijn rolluik dichtdeed. "Dat klinkt net alsof er geschoten wordt. De omstander had dus eerst het wapen gezien bij de verdachte en hoorde vlak daarna het rolluik en dacht dat er geschoten werd."

Naast de melding van de schietpartij kwam er tegelijkertijd een melding dat er op dezelfde plek een steekpartij zou zijn. Ook dit bleek niet te kloppen. "Agenten troffen niemand aan en hoorden van omstanders dat het slachtoffer al naar het ziekenhuis zou zijn. We zijn in het ziekenhuis op zoek gegaan naar hem. Hij bleek niet te zijn gestoken, maar wel een hoofdwond te hebben dankzij de vechtpartij."

De twintigjarige verdachte is aangehouden. Met de gewonde man gaat het goed. De politie zoekt nog camerabeelden, met name van voor de vechtpartij.