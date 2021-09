Het doel van de Haarlemse Horeca Academie om het personeelstekort in de horeca op te lossen, is vooralsnog niet bereikt. Hildo Makkes, één van de initiatiefnemers, denkt dat dit te maken heeft met het opengaan van de horeca vlak na de lancering van de Academie afgelopen voorjaar. "We hadden zelf onze handen vol."

In april sloeg Makkes, eigenaar van Proeflokaal In Den Uiver de handen ineen met restaurant Zuidam, IJssalon Tante Saar en de Kansacademie. Samen richtten zij de Haarlemse Horeca Academie op. Met dit initiatief hoopten ze een brug te slaan tussen werkgevers en werknemers in de branche om elkaar te vinden. Daarnaast zouden horeca-cursussen worden aangeboden aan het startend personeel.

Het project kwam moeizaam van de grond en het personeelstekort in de Haarlemse horeca is voorlopig nog niet opgelost. "De instroom was helaas minimaal", aldus Makkes. "Daarnaast hadden wij het druk met onze eigen horecazaken en de Kansacademie was eigenlijk vooral bezig met de uitvoering van het project".

Het viel Mick Slaap van de Kansacademie op dat instromers weinig tot geen loopbaanperspectief kregen binnen de horeca. Volgens Slaap was het plan dat de starters opgeleid zouden worden, maar in de praktijk kwam daar niet veel van terecht. "Vaak was het 'begin maar, dan zien we wel' en daarnaast zijn de loopbaanperspectieven in andere branches vaak beter", aldus Slaap. "Daardoor kiezen instromers vaker voor ander werk."

Het project loopt nog anderhalf jaar door en achter de schermen wordt hard gewerkt om het toch tot een succes te maken. "Het personeel dat we willen aantrekken werkt vaak in andere sectoren waar nu ook een tekort is", vertelt Makkes. "Zo ben ik personeel verloren die de overstap hebben gemaakt naar de zorg." Makkes vreest dat het personeelstekort in de horeca op korte termijn niet zal worden opgelost.